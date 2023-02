(Di domenica 12 febbraio 2023) Il massimo funzionario per le operazioni umanitarie delle Nazioni Unite, Martin Griffiths, ha ammesso che le Nazioni Unite non sono riuscite a fornire aiuto alle persone nella regionena ...

Il massimo funzionario per le operazioni umanitarie delle Nazioni Unite, Martin Griffiths, ha ammesso che le Nazioni Unite non sono riuscite a fornire aiuto alle persone nella regione siriana ...'Al team italiano dei Vigili del Fuoco, primo ad intervenire sullo scenario del catastroficoche ha sconvolto Turchia e Siria, è stato affidato dall'il coordinamento delle squadre internazionali USAR. Il coordinamento dell'International Search and Rescue Advisory Group, condotto dal ...

Terremoti, Onu: consegna aiuti umanitari potrà raggiungere tutta la Siria TGCOM

Terremoto in Turchia e Siria, Guterres: «Dobbiamo mettere le persone al primo posto» Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile

Sisma: Onu, abbiamo deluso la popolazione della Siria Alto Adige

