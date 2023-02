Sintesi e gol della Juventus

Calcio 2022 - 2023 Serie C Girone A Squadra Sangiuliano Un pazzo Sangiuliano esce con un buon pareggio dalla trasferta di Crema e porta a tre i risultati utili consecutivi nel campionato di Serie C ...Calcio 2022 - 2023 Serie C Girone A Squadra Pro Sesto La Pro Sesto pareggia in casa contro la Juventus Next Gen e rimane in vetta alla classifica a pari punti con il Feralpisalò, vincente contro l'...

Video Gol Highlights Bari-Cosenza 2-1: sintesi 12-02-2023 StadioSport.it

Video gol-highlights Udinese-Sassuolo 2-2: sintesi 12-02-2023 StadioSport.it

Udinese – Sassuolo 2-2: video sintesi, gol e highlights da Youtube | SERIE A 2022-2023 Il Corriere del Pallone

Udinese – Sassuolo 2-2: video sintesi, goal e highlights da YouTube | Serie A 2022 – 2023 ChiccheCalcio

Juventus – Fiorentina 1-0: video sintesi, goal e highlights da YouTube | SERIE A 2022-2023 Il Corriere del Pallone

Nella 22esima giornata del campionato di Serie A, un buon Monza vince di misura in trasferta contro un temibile Bologna. I brianzoli dopo un periodo di iniziale equlibrio, trovano il goal che sblocca ...Un po’ in ritardo sul gol di Vignato. VERDE 7,5: è il ‘Daniele Verde-day’, protagonista di una doppietta straordinaria, sintesi di riscatto, coraggio, temperamento e tecnica. Si prende la ...