(Di domenica 12 febbraio 2023) Janniksi ferma a qualche parola di circostanza sul campo di Montpellier, dopo la vittoria su Maxime Cressy nell'Atp 250 francese. "Lui è stato bravo, ha servito bene, in bocca al lupo per il ...

Janniksi ferma a qualche parola di circostanza sul campo di Montpellier, dopo la vittoria su Maxime ... A undalla rivoluzione Dopo un 2022 difficile, con la scelta di cambiare tecnico ...Il 21enne altoatesino ora ha vinto almeno un torneo ATP per il quartoconsecutivo (dal 2020 al ... Di questo passopotrebbe raggiunger presto anche questo record nazionale. Intanto però si ...

Sinner: "Un anno fa una scelta difficile, ora sono felice con il mio team" La Gazzetta dello Sport

ATP MONTPELLIER: SINNER A CACCIA DEL PRIMO TITOLO DELL ... SNAI Sportnews

Sinner e Sonego giocano il punto dell'anno: è così bello che alla ... Sport Fanpage

Rafa Nadal si sbilancia: “Sinner vincerà il suo primo Masters 1000 ... TennisItaliano.it

Sinner-Tsitsipas un anno dopo, Vagnozzi: 'Il suo bagaglio è più ricco' Tiscali

C’è un dato particolare che riguarda Jannik Sinner, e che vale la pena tenere in considerazione quando si parla del suo valore nel momento in cui va in fondo a un qualsivoglia torneo. All’ottava final ...Jannik Sinner si ferma a qualche parola di circostanza sul campo ... a soli 3 di distanza dal record di 10 di Panatta, è più dolce. A un anno dalla rivoluzione Dopo un 2022 difficile, con la scelta di ...