(Di domenica 12 febbraio 2023)(FRANCIA) (ITALPRESS) – Jannikha vinto il titolo dell'”Open Sud de France”, torneo Atp 250 con un montepremi pari a 630.705 euro che dal 2010 si disputa sul duro indoor di. Il 21enne altoatesino, numero 17 del ranking mondiale e seconda testa di serie del sedding, ha superato in finale in due set lo statunitense Maxime Cressy, 51esimo della classifica Atp, con il punteggio di 7-6 (3) 6-3, maturato in un'ora e 37 minuti di gioco., che in semifinale si era sbarazzato del 18enne francese Arthur Fils, si è aggiudicato così la prima finale dell'anno,ndo aldopo il titolo vinto a Umagoo scorso luglio, conquistando il settimo torneo Atp della carriera (il sesto su campi in cemento). Da domani l'azzurro dovrebbe ...

impiega due set (7 - 6 6 - 3) a superare lo statunitense profeta del serve and volley Maxime Cressy, capace di eliminare Rune in semifinale, ea sollevare un trofeo come non accadeva ...lo spettacolo itinerante degli ATP 500 con la tradizionale tappa di Rotterdam, in calendario dal 1974, con Jannike Lorenzo Sonego al via. Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz, al primo ...

ATP 250 Montpellier, Sinner forza sette: batte Cressy in finale e ... TennisItaliano.it

Sinner vince l’Atp 250 di Montpellier: batte Cressy 7-6, 6-3, primo successo del 2023 Corriere della Sera

Sinner torna al successo nell’Atp 250 di Montpellier Quotidiano del Sud

Sinner torna a vincere Seven Press

Tennis, il calendario di Jannik Sinner: si torna in campo a Montpellier, febbraio intenso OA Sport

ATP MONTPELLIER - L'azzurro torna a vincere un torneo dopo sette mesi, conquistando il settimo titolo in carriera, il quarto sul veloce indoor. L'americano Maxi ...A sei mesi e mezzo di distanza dal trionfo di Umago a fine luglio (quando sconfisse Carlos Alcaraz) Jannik Sinner torna a raggiungere una finale, l’ottava in carriera nel circuito maggiore. Il 21 enne ...