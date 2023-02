Sinner conquista Montpellier Così eguaglia Berrettini

(Di domenica 12 febbraio 2023) Per uno come lui, mancava ormai da troppo tempo il suo nome inciso su un trofeo Atp. Era il 31 luglio e, a Umago, Jannikdava dimostrazione di poter non solo lottare, ma anche battere un campione come Carlos Alcaraz. L'altoatesino torna a vincere, il suo settimo titolo nel massimo circuito a, superando non senza qualche apprensione nel primo set l'americano numero 51 del mondo Maxime Cressy, con il punteggio di 7-6 (3) 6-3. Un successo che già lo consacra di diritto come uno dei più forti tennisti italiani di sempre, perché appaia Matteosul gradino più basso del podio dei giocatori con più titoli. Maha ancora soltanto 21 anni, e una vita tennistica ancora per poter competere al top. A livello di precocità non ha nulla da invidiare alle star che hanno attraversato cronologicamente ...

