Silvio Berlusconi | «Io da premier non avrei mai parlato con Zelensky Il leader ucraino non doveva colpire il Donbass»

Durissime dichiarazioni diall'indirizzo di Zelensky: "a parlare con lui se fossi stato Presidente del Consiglio non ci sarei mai andato, stiamo assistendo alla devastazione del suo Paese, alla strage di suoi ...MILANO. "A parlare con Zelensky, se fossi stato presidente del Consiglio non ci sarei mai andato".rompe ancora il silenzio elettorale dopo il voto per le regionali lombarde e lo fa per attaccare il presidente ucraino e, implicitamente anche la premier Meloni, reduce dalla ..."Da premier non avrei mai parlato con Zelensky". E' quanto ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, dopo il voto per le regionali in Lombardia. "Io a parlare con Zelensky se fossi stato ...Lo ha detto Silvio Berlusconi dopo aver votato per le regionali lombarde a Milano. Il terremoto di magnitudo 7,8 che la mattina del 6 Febbraio ha colpito il sud della Turchia (dove la distruzione è ...