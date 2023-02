Serie D | Prato-Giana Erminio sospesa per infortunio all’arbitro

(Di domenica 12 febbraio 2023) Colpo di scena in, match valevole per la ventisettesima giornata del girone D dellaD 2022/2023. La partita infatti è statadopo 32 minuti a causa dell’muscolare dell’arbitro, Davide Matina di Palermo, che dopo aver chiesto l’intervento dello staff medico delnon ha potuto far altro che interrompere definitivamente l’incontro. Nelle prossime ore saranno prese decisioni in merito al recupero della sfida, che dovrà essere ripresa nei prossimi giorni. SportFace.

L'arbitro (palermitano) si fa male e il match viene sospeso. Non succede in una partitella di Terza categoria ma l'episodio è avvenuto in Serie D. Sangiuliano-Giana Erminio è stata infatti sospesa sullo 0 - 0 al 32' del primo tempo a causa di un infortunio muscolare del direttore di gara, Davide Matina di Palermo, che non è riuscito a ... Calcio 2022 - 2023 Serie D Girone D Squadra Giana Erminio Trasferta a Sangiuliano per la 27ª giornata di campionato, una gara che viene sospesa sullo 0 - 0 al 32' pt a causa di un infortunio muscolare del direttore di ...