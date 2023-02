Serie D | il resoconto di Catania Mariglianese 2-1

Leggi su 11contro11

(Di domenica 12 febbraio 2023) Ilsupera in rimonta la2-1 proseguendo la sua trionfale cavalcata nel campionato diD girone I. Comincia con la coreografia della Curva Sud, dedicata a Ciccio Famoso, l’incontro tra valido per la giornata 23 di campionato.ancora accompagnato dal Presidente Pelligra per questa sfida casalinga.(2-1), la cronaca Fischio d’inizio allo stadio Angelo Massimino con unche ha subito il controllo del campo. Ottime iniziative di Chiarella e subito dopo di Lodi. Al 15esimo grande azione di Maydana che palla a terra batte Bethers ed insacca in rete.sotto di un gol, che adesso deve inseguire. Foto di Sabrina MalerbaAl 21esimo laè quasi vicina al raddoppio con ...