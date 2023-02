Serie C 2022 2023 | prima sconfitta del Catanzaro | impresa del Viterbese

(Di domenica 12 febbraio 2023) Ilperde a sorpresa contro la. La squadra laziale, penultima in classifica nel girone C diC, torna alla vittoria e lo fa nell’occasione più inaspettata. Si tratta dellastagionale dei giallorossi. Al 16? arriva il vantaggio: Mastropietro confeziona un cross dalla destra, Fulignati sbaglia l’uscita e l’ex Riggio in spaccata sigla l’1-0. La reazione del Benevento è confusa, affidata al piede di Vandeputte che al 19? scalda i guantoni di Bisogno. Nella ripresa è il solito belga a costruire: da un suo piazzato, c’è il colpo di testa di Iemmello, ma Bisogno respinge. Ilresta comunque a +10 sulla seconda, dopo che il Crotone è stato fermato sull’1-1 dal Foggia. Pareggia zero a zero il Pescara sul campo della Fidelis Andria. Gli abruzzesi ...

Allo Stadium, il match valido per la 22ª giornata di/2023 tra Juve e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadium, Juve e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 22° giornata di campionato della ...Colpo di scena in Prato - Giana Erminio, match valevole per la ventisettesima giornata del girone D della/2023. La partita infatti è stata sospesa dopo 32 minuti a causa dell'infortunio muscolare dell'arbitro, Davide Matina di Palermo, che dopo aver chiesto l'intervento dello staff medico del ...Ecco tutti i risultati della ventesima giornata di Bundesliga 2022/23 e la classifica. L’Union non molla la presa sul Bayern Giornata molto interessante in Bundesliga e grandi spunti in classifica. Il ...Napoli - Cremonese è valevole per la giornata numero 22 del campionato di Serie A 2022/2023. La partita è in programma il giorno 12 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli ...