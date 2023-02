Serie B | il dato spettatori dell' ultima giornata Reggina fuori dal podio

Leggi su citynow

(Di domenica 12 febbraio 2023) In attesa di conoscere ildeglidel S. Nicola, che quando il Bari gioca in casa riesce a registrare numeri impressionanti, in testa alla classifica stilata dalla Gazzettao Sport, c'è il Genoa che in occasione del big match con il Palermo ha superato le 25mila presenze.