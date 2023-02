Serie B | Cheddira fa volare il Bari | 2-1 al Cosenza

(Di domenica 12 febbraio 2023)(calcio d'inizio alle 16.15) è il match che chiude la 24ª giornata diB. Vittoria importante per i padroni...

Di seguito le probabili formazioni del match di oggi diB: BARI (4 - 3 - 1 - 2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Botta; Esposito,. All. Mignani.In questo campionato diB, Bari e Cosenza si sono già affrontati (5ª giornata, 10 settembre 2022) nel girone d'andata al Marulla, dove i biancorossi vinsero 0 - 1 con un gol di. L'...

Il Bari ha superato 2-1 il Cosenza allo stadio "San Nicola" nel posticipo domenicale della ventiquattresima giornata del campionato di Serie B. Pronti via ed i ... Dal dischetto si presenta Cheddira ...Si parte subito con il Bari che passa in vantaggio al 3'. Botta, servito da Cheddira, sovrappone per Esposito che da fuori area beffa Micai con un colpo da biliardo. Il Cosenza prova a rispondere ...