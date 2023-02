Serie A1 Basket 2022 2023 | Milano espugna Varese e si conferma in testa | Venezia dilaga contro Pesaro

(Di domenica 12 febbraio 2023) Terzo successo di fila nellaA1 per l’Olimpia, cheil Palasport Lino Oldrini e sconfiggeper 87-75 grazie ad un ottimo secondo tempo. Buone prestazioni per gli ospiti da parte di Luwawu-Cabarrot (14 punti), Napier (12 punti) e Datome (8 punti), mentre agli sconfitti non sono bastati i 16 punti di uno scatenato Ross e i 13 messi a segno da Johnson. A far la differenza, in favore dei meneghini, è stata la fantastica percentuale di 58,8% dai tre punti,il non eccellente 33,3% della compagine rivale.mette in cascina altri due punti importanti e sale a quota 30, frutto di 15 vittorie e 4 sconfitte, +2 sulla Virtus Bologna impegnata più tardi., dal canto suo, resta quinta a 20 punti, con Sassari, Brindisi e Trento che hanno ...

Bertram Yachts Derthona Tortona batte Pallacanestro Trieste per 80 - 69 nella sfida valida per la diciannovesima giornata dellaA1 2022/2023 di, portando a casa un'altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Frank Bartley, il quale mette a segno 23 punti, che non bastano per regalare la ......brindisina da giocatore e da allenatore e che con la Dinamo ha conquistato la promozione inD ... Limongelli DinamoBrindisi - New Virtus Mesagne 97 - 64 (25 - 8, 54 - 18, 72 - 36, 97 - 64)