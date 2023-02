Serie A | Zaniolo | minacciato di morte sulla porta di casa sua

Leggi su justcalcio

(Di domenica 12 febbraio 2023) 2023-01-30 12:20:06A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Non sono tempi buoni, nemmeno per la squadra romana guidata da Jose Mourinhoné per colui che si presume uno dei gioielli e degli uomini chiamati a sostituire l’indiscussa figura di Francesco Totti nella Città Eterna. Si vede che il verbale a Roma di Nicolè contato, nonostante il club stia facendo il possibile per dargli uno sfogo. La pazienza dei tifosi giallorossi, però, è esaurita. La Gazzetta dello Sport riche il centrocampista italiano ha avuto un contrattempo subito dopo la sconfitta per 2-1 della sua squadra da fermo contro il Napoli. Sta di fatto che, in attesa del suo imminente cambio di scenario, non ha giocato neanche un minuto contro l’attuale capolista della ...