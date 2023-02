Serie A | La follia del Napoli con De Laurentiis in mezzo alla marea | sognano lo ‘scudetto’

Leggi su justcalcio

(Di domenica 12 febbraio 2023) 2023-01-30 11:51:22A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: lbuio totale a. La città del sud Italia vede il terzodella sua storia più vicino che mai. Con la vittoria di ieri sera contro la Roma (2-1), gli uomini di Spalletti scappano con +13 in classifica sul secondo (Inter) ein grande. dopo la partita, unadi ‘tifosi’ ha celebrato il trionfo nella periferia dello Stadio Maradonacantando nuove canzoni e festeggiando con il ‘creatore’ di questa squadra: il proprietario Aurelio De. Molto criticato in passeggiata, tutti sono contenti adesso per la città ‘partenopei’. Il, oltre ad avere lo scudetto a portata di mano (non lo vince dal 1990 con Maradona in campo) sogna di fare ...