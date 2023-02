Serie A Femminile | Milan-Pomigliano | la diretta della partita | LIVE NEWS

(Di domenica 12 febbraio 2023) Alle 14.30 ildi Maurizio Ganz affronterà ilal Vismara: lasarà valida per la 17^ giornata

Serie A Femminile, Milan-Pomigliano 0-0: inizia la partita! | LIVE NEWS Pianeta Milan

Serie A Femminile, le formazioni di Milan-Pomigliano: tridente Thomas-Piemone-Guagni senza la Asllani Milan News

Serie A Femminile, il Milan ospita alle 14:30 il Pomigliano Milan News

Parma Sampdoria Women 3-1: le blucerchiate cadono al Tardini Samp News 24

La Sampdoria Women cade tra le mura del Tardini in occasione della diciassettesima giornata della Serie A Femminile 2022/23. Dopo aver sfiorato l’impresa in Coppa Italia contro l’Inter, le ...Si riportano di seguito le formazioni ufficiali di Milan Femminile-Pomigliano, sfida valida per la penultima giornata del campionato di Serie A Femminile con calcio d'inizio alle 14:30: MILAN (4-3-3): ...