Serie A | altre quattro partite oggi nella vigilia di Sampdoria-Inter

(Di domenica 12 febbraio 2023) Il lungo avvicinamento aprocede con. La ventiduesima giornata divede in campo Juventus e Napoli in serata (contro Fiorentina e Cremonese), ma si inizia da Udine.A 2022-2023 – 22ª GIORNATA Udinese-Sassuolo domenica 12 febbraio ore 12.30 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN Bologna-Monza domenica 12 febbraio ore 15 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN Juventus-Fiorentina domenica 12 febbraio ore 18 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN Napoli-Cremonese domenica 12 febbraio ore 20.45 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN Verona-Salernitana lunedì 13 febbraio ore 18.30 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming ...

La Juve di Allegri ospita la Fiorentina di Italiano per la 22esima giornata della Serie A. Si gioca oggi domenica 12 febbraio alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino e sarà trasmessa in diretta ...La 22ª giornata di campionato entra nel vivo dopo l’anticipo di venerdì 10 febbraio vinto dal Milan e quelli di sabato 11. Oggi, domenica 12, sono in programma quattro partite. In campo anche Juventus ...