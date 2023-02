Serie A 2022 2023 | Var | tutti gli episodi a favore e contro

(Di domenica 12 febbraio 2023) Riparte lae lo fa con un Var invecchiato, con più esperienza e con la sala centrale di Coverciano in azione. Sarà la seconda stagione per questa modalità. I fischietti italiani riusciranno a fare meglio dello scorso anno? Sportface.it vi offrirà una classifica sul numero di decisioni adel Var squadra per squadra. LA CLASSIFICA 2021/VAR ASalernitana 8 Roma 7 Fiorentina 7 Sassuolo 6 Cremonese 5 Bologna 5 Spezia 5 Atalanta 4 Napoli 4 Monza 4 Torino 4 Juventus 4 Inter 3 Lazio 3 Atalanta 3 Empoli 3 Milan 2 Sampdoria 2 Lecce 1 Udinese 1 VAR A SSampdoria 10 Milan 7 Juventus 7 Fiorentina 6 Bologna 5 Udinese 5 Empoli 5 Verona 4 Cremonese 4 Monza 4 Atalanta 4 Napoli 3 Spezia 3 Sassuolo 3 Salernitana ...

Allo Stadium, il match valido per la 22ª giornata di/2023 tra Juve e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadium, Juve e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 22° giornata di campionato della ......di dover passare più tempo ad alti livelli e i frutti - dopo la vittoria dello scudetto diA1 ... Segui su Instagram: @massimogaiba Il tabellone maschile US OpenIl tabellone femminile US Open ...Ecco tutti i risultati della ventesima giornata di Bundesliga 2022/23 e la classifica. L’Union non molla la presa sul Bayern Giornata molto interessante in Bundesliga e grandi spunti in classifica. Il ...Napoli - Cremonese è valevole per la giornata numero 22 del campionato di Serie A 2022/2023. La partita è in programma il giorno 12 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli ...