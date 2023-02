Sei Nazioni | l’Italrugby reagisce tardi | a Twickenham l’Inghilterra stende gli Azzurri 31-1

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 12 febbraio 2023) Londra – AlStadium di Londrabatte l’Italia 31-14 e conquista la prima vittoria del Sei2023. Dopo un primo tempo di grande difficoltà la squadra di Crowley ha reagito bene, senza però riuscire a colmare il gap che gli inglesi avevano creato nel primo tempo. Glipagano in particolare la sofferenza in mischia e sui drive avanzanti del, i due fattori che in questa sfida hanno fatto la differenza. Il mathc L’inizio del match è molto spezzettato, tante mischie con l’Italia che gradualmente rimette a posto le cose dopo un inizio difficile, poi però alla prima occasionecolpisce. Farrell rinuncia ai pali e batte il primo calcio di punizione del match in touche, la maul è avanzante e Jack Willis finalizza per la prima meta: ...