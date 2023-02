Seggi aperti nel Lazio e in Lombardia per le elezioni regionali

(Di domenica 12 febbraio 2023)nele inper eleggere governatori e consigli. Si vota dalle 7 di stamattina fino alle 23 e poi domani sempre dalle 7 alle 15. Sono chiamati al voto quasi 13 mln di elettori di cui 8 ine 4.8 milioni nel. Sono tre i candidati principali alla poltrona lasciata libera da Nicola Zingaretti, nella regione che ospita la Capitale. Pd e Terzo Polo candidano l'ex assessore regionale alla Sanità di Zingaretti, Alessio D'Amato; il centrodestra compatto (Fratelli d'Italia, Lega e Foza Italia) schiera Francesco Rocca, mentre il Movimento 5 stelle punta su Donatella Bianchi. In, invece, i candidati principali sono tre: l'uscente Attilio Fontana per il centrodestra, Pierfrancesco Majorino per Pd e ...

nel Lazio e in Lombardia per eleggere governatori e consigli regionali. Si vota dalle 7 di stamattina fino alle 23 e poi domani sempre dalle 7 alle 15. Sono chiamati al voto quasi 13 mln ...sonooggi, dalle ore 7 alle 23, e domani dalle 7 alle 15. A differenza delle elezioni politiche, per eleggere il nuovo presidente della Regione si vota in un turno unico, senza ...

Elezioni regionali: si vota in Lombardia e Lazio, seggi aperti oggi e domani per 12 milioni di ... Il Sole 24 ORE

Regionali, seggi aperti in Lazio e Lombardia: si vota anche lunedì fino alle 15 TGCOM

Regionali: si vota in Lombardia e Lazio, seggi aperti oggi e domani ... Agenzia ANSA

Elezioni regionali, seggi aperti nel Lazio: quasi 5 milioni di cittadini ... Il Faro online

Elezioni regionali: Lazio al voto per il dopo Zingaretti. In provincia 89 in corsa per un posto in Consiglio LatinaToday

Si sono aperti alle 7 di questa mattina i seggi e sono iniziate le operazioni di voto. Nella nostra regione andranno alle urne quasi 8 milioni di elettori. Orari, come si vota e candidati: ecco tutto ...Seggi aperti nel Lazio e in Lombardia per eleggere governatori e consigli regionali. Si vota dalle 7 di stamattina fino alle 23 e poi domani sempre dalle 7 alle 15. Sono chiamati al voto quasi 13 mln ...