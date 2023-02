Seggi aperti in Lombardia e Lazio

(Di domenica 12 febbraio 2023)dalle 7 di oggi 12 febbraio iper le elezioni regionali ine nel. Per questo turno elettorale le sezioni sono 9.254 per lain un totale di 1.504 comuni e 5.306 sezioni per ilsuddivise in...

Sono oltre 13 milioni i cittadini di Lazio e Lombardia chiamati alle urne per il rinnovo dei governi regionali. Nelle due regioni isonodalle 7 alle 23, si vota anche lunedì fino alle 15. Poi inizia lo spoglio. In Lombardia sono chiamati a votare 8 milioni e 349mila elettori; in Lazio gli aventi diritto sono invece 4 ...leggi anche Elezioni regionali Lazio 2023: orari, candidati e sondaggi Elezioni regionali Lazio 2023: la diretta live del voto 07:00Alle ore 07:00 si sonoregolarmente i...

I seggi per le elezioni Regionali in Lombardia e nel Lazio sono stati aperti alle 7. Si voterà in due giorni: oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Al termine delle operazioni di voto avrà ...Il facsimile è pubblicato sul sito dell’Anci, l’associazione dei comuni italiani: qui il link Per votare, occorre presentarsi al seggio con la tessera elettorale ... che restano aperti in occasione ...