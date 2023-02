Sedicenne egiziana picchiata dai familiari | punita per avere un fidanzato

(Di domenica 12 febbraio 2023) Maltrattata da padre, madre e fratello perché non accettavano che avesse un fidanzatino. Questo l'incubo vissuto da una ragazzina di 16 anni di origine. In suo aiuto gli agenti della polizia di Milano e gli inquirenti del pool...

Lainfatti si era confidata riferendo di essere stata più volte aggredita, sia verbalmente che fisicamente, dai familiari dopo che questi erano venuti a conoscenza della sua relazione ...La vittima è un ragazzo di 16 anni di origine, ospite di una struttura alberghiera, ... la bara portata fuori dalla chiesa da amici ed ex compagni: ecco chi erano Scooter contro suv,...

Una sedicenne egiziana è stata salvata dopo che a scuola aveva confidato i suoi timori per la situazione. In classe si era presentata con il volto tumefatto. Anche il fidanzato era stato aggredito e ...