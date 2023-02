Se mi mandano via | Amadeus irritato | ora sfida la Meloni

(Di domenica 12 febbraio 2023)ora mette sul tavolo il suo posto da direttore artistico del Festival di Sanremo. Dopo le polemiche di questi giorni, il conduttore è pronto a rescindere il suo contratto con un anno di anticipo rispetto a quanto previsto: "Se mivia me ne vado. Se chiunque dovesse dirmi che il mio mandato finisce qua, ne prenderei atto conservando 4 anni bellissimi per tutta la mia vita, con il piacere di aver fatto quello che desideravo fare. Nella vita, al di là dei festival, dipende tutto da un risultato: se si ottengono questi risultati hai una forza, se avessi fatto il 15-20% in meno sarei un allenatore esonerabile. Qualsiasi allenatore è forte finché la squadra vince, se la squadra perde anche i più grandi sono a rischio esonero. Ecco perché devo portare quello che sento, bisogna sbagliare con le proprie idee". In conferenza stampa, ...

Articolo in aggiornamento In conferenza stampa post Sanremo si torna sulle polemiche che hanno animato l'ultima edizione. " Se mime ne vado. Se chiunque dovesse dirmi che il mio mandato finisce qua, ne prenderei atto conservando 4 anni bellissimi per tutta la mia vita, con il piacere di aver fatto quello che ...Amadeus: 'Se mime ne vado. Ma i risultati danno forza' approfondimento Fedez a Sanremo 2023, il freestyle contro Bignami e Codacons: il testo 'Se mime ne vado. Se ...

Sanremo 2023, Amadeus: "Se mi mandano via, vado. Tutti sono ... Adnkronos

“Se mi mandano via me ne vado”. Amadeus entra a gamba tesa ... ilGiornale.it

Amadeus: «Se mi mandano via me ne vado, sarà per le mie idee e non per imposizione» leggo.it

Sanremo, la conferenza stampa. Coletta (Rai): "Noi sotto assedio ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Sanremo, Salvini: «Sulla Rai andrà fatta una riflessione». Amadeus: «Se mi mandano via me ne vado» ilgazzettino.it

(Adnkronos) - Dopo le polemiche sul festival di Sanremo 2023, "se mi mandano via, vado via. Che devo fare". Amadeus risponde così a chi gli chiede se si aspetti che gli chiedano di lasciare la ...«Se mi mandano via, vado via. Che devo fare», ha detto. «Sono consapevole - aggiunge - che qualsiasi allenatore è esonerabile. Con il 15-20% di share in meno sarei giustamente esonerato». «Per questo ...