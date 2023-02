Scienza | da Enea un laser innovativo per “scovare” inquinanti nell’acqua 

Leggi su ildenaro

(Di domenica 12 febbraio 2023)ha messo a punto un’innovativa metodologia di analisi dell’acqua basata su spettroscopiaRama, in grado di rilevare in tempo reale la presenza di sostanze, anche a basse concentrazioni. La strumentazione consiste in un dispositivoportatile, gia’ utilizzato con successo per rilevare la presenza dinell’aria, in grado di fornire informazioni anche sulla struttura chimica dinell’acqua, grazie all’interazione della luce con le molecole. Si tratta di una tecnologia non ‘distruttiva’ che dà risposte rapide, non richiede particolari condizioni per le misurazioni e puo’ essere applicata direttamente sul campione senza nessuna preparazione. “Abbiamo preso in esame glipiu’ comuni che è possibile trovare nelle ...