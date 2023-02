Scienza | combattere il climate change attraverso la polvere lunare 

Leggi su ildenaro

(Di domenica 12 febbraio 2023) Lalanciata dalla superficieo da una stazione spaziale posizionata tra la Terra e il Sole potrebbe ridurre le radiazioni solari e mitigare così gli impatti del cambiamento climatico. E’ l’idea di un gruppo di astronomi dell’Universita’ dello Utah negli Stati Uniti. L’umanità emette sempre piu’ gas serra e l’atmosfera terrestre intrappola sempre piu’ energia solare, aumentando costantemente la temperatura terrestre. Una strategia per invertire questa tendenza e’ intercettare una frazione della luce solare prima che raggiunga il nostro pianeta. Per decenni, gli scienziati hanno preso in considerazione l’utilizzo di schermi, oggetti o particelle diper bloccare una quantita’ sufficiente di radiazioni solari, tra l’1 e il 2%, per mitigare gli effetti del riscaldamento globale. Questo studio condotto dall’Università ...