Sci alpino | Mondiali 2023 | il borsino della discesa Favoriti | outsider | speranze di medaglia dell’Italia

(Di domenica 12 febbraio 2023) Nel Mondiale di scidegli, riusciranno ia far valere il pronostico nellamaschile? Quest’anno si sono disputate 8 discese in Coppa del Mondo: 5 le ha vinte il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, 3 l’austriaco Vincent Kriechmayr, che peraltro è anche il campione iridato in carica. Dunque non si scappa da questa coppia? Le giornate precedenti ci hanno insegnato a non dare nulla per scontato. Chissà che non possa essere arrivato il grande giorno di Marco Odermatt: sin qui lo svizzero non ha mai vinto innel circuito maggiore, ma ha collezionato ben otto podi. Ci sta girando attorno, dunque non è assolutamente escluso che, dopo i due superG e lafemminile, ancora una volta si metta l’oro al collo un atleta che non ha ...