Sci alpino | Marco Odermatt | “Gara perfetta | forse la miglior discesa che abbia mai disputato”

(Di domenica 12 febbraio 2023) L’elveticoha vinto oggi la medaglia d’oro nellalibera maschile dei Mondiali 2023 di scia Courchevel (Francia): a 0?48 dall’elvetico è giunto il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, medaglia d’argento, infine Canada in festa per il bronzo di Cameron Alexander, al terzo posto a 0?89 dallo svizzero. Al sito della FIS l’elvetico: “Per me è stata lalachemaimo combattuto un’altra grande battaglia, ma solo uno può vincere. Anche Kilde meriterebbe la medaglia d’oro, ma oggi era la mia volta. Sentivo che era una...

Lo svizzero Marco Odermatt havinto l'oro della discesa libera iridata con il tempo di1'47"05. Per lui - detentore e leader assoluto della coppa delmondo - è il primo successo in questa disciplina dopo ...

Diciamo la verità: dopo gli ori di Federica Brignone e Marta Bassino, avevamo iniziato a crederci. Vincere il medagliere dei Mondiali di sci alpino 2023 non sembrava più un’utopia per l’Italia, ...Nuova sorpresa ai Mondiali di sci alpino in corso a Courchevel-Meribel. È arrivata infatti la prima vittoria in carriera nella discesa libera per Marco Odermatt. Lo sciatore svizzero si è così imposto ...