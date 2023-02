Sci alpino | Florian Schieder | “Sono in crescita | peccato per una cavolata in fondo Dietro ai mostri sacri”

Leggi su oasport

(Di domenica 12 febbraio 2023)non è andato così lontano dalla medaglia di bronzo nella discesa libera dei Mondiali 2023 di sci. L’azzurro, sceso con il pettorale numero 1, ha chiuso in sesta posizione dopo aver sognato a lungo il podio iridato, su cui non è salito per due decimi. Questo è il distacco che lo separa dal terzo gradino su cui è salito il canadese Cameron Alexander, che con il pettorale numero 20 ha sorpreso il connazionale James Crawford (davanti al nostro portacolori per appena otto centesimi). La gara regina sulla pista di Courchevel (Francia) è stata dominata dallo svizzero Marco Odermatt, il quale ha preceduto il norvegese Aleksander Kilde. Si tratta comunque di un eccellente risultato per il nostro portacolori, indubbiamente la grande rivelazione della stagione per quanto riguarda il movimento tricolore. ...