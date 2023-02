Schiscetta e smart working mettono in ginocchio bar e ristoranti di Milano | Non si guadagna più come un tempo

(Di domenica 12 febbraio 2023) Le parole dei gestori dei locali, da Centrale a Loreto, che registrano perdite: "Prima avevamo molti clienti che venivano per incontri di lavoro. Ora si fa tutto online e le persone di passaggio per lavoro sono molto calate"

All'una in punto scocca l'ora della pausa pranzo. Giacche e borse da lavoro lasciano gli uffici. Chi ha già il tavolo prenotato. Chi chiede un panino vegetariano con il pane ai cereali che va tanto di ...

"È lo smart working ad averci penalizzati", spiega Enrico Fontanelli ... in più di quanto spendevo l'anno scorso per la stessa pietanza". Più conveniente la schiscetta consumata alla scrivania. "Mi ...Sono soprattutto informatici e addetti alla clientela, spesso assunti da società straniere senza nemmeno un giono di presenza: ecco come se la passano ...