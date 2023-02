Scherma | per l’Italia | splendida cinquina di medaglie in Coppa del Mondo

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 12 febbraio 2023) Il ricchissimo weekend di gare in giro per ilha portato in dote ben cinque podi aldella. Al Grand Prix FIE di Torino è arrivato il secondo posto di Erica Cipressa e Filippo Macchi, che si sono dovuti accontentare della piazza d’onore rispettivamente nella gara individuale femminile e maschile di fioretto. In finale la veneta si è arresa con lo score di 15-9 di fronte alla forte francese Ysaora Thibus. Rimpianti decisamente maggiori per il giovane pisano. Sopra per 14-11 contro lo statunitense Gerek Meinhardt, ha subito il prepotente ritorno dello schermidore a stelle e strisce, che alla fine ha prevalso per 15-14. Nella città piemontese ottimo risultato anche per Camilla Mancini e Daniele Garozzo, che hanno condiviso il terzo posto rispettivamente con l’ucraina Alina Poloziuk ed il ceco Alexander ...