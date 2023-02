Scherma | Coppa del Mondo Varsavia 2023 | sciabolatori azzurri ai piedi del podio Vince la solita Corea del Sud

Leggi su oasport

(Di domenica 12 febbraio 2023) Pronostico rispettato nella prova a squadre della tappa dideldi sciabola maschile a. Ladel Sud si conferma la nazione più forte e trionfa sulle pedane polacche, battendo in finale l’Ungheria con il punteggio di 45-37 al termine di una sfida che si è decisa negli ultimi tre assalti. Il quartetto azzurro composto da Luca Curatoli, Luigi Samele, Michele Gallo e Pietro Torre ha concluso aidel. In semifinale l’Italia era stata battuta dall’Ungheria per 45-41, complice il 13-3 subito da Gallo nell’assalto contro Gemesi, che ha permesso ai magiari di rimontare. Purtroppo glinon sono riusciti a chiudere al terzo posto, perdendo la finalina contro gli Stati Uniti, che si sono imposti per 45-37. Gli americani si erano portati ...