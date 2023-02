Scherma | Coppa del Mondo Torino 2023 | Cipressa e Mancini sul podio | vince la francese Thibus

(Di domenica 12 febbraio 2023) Doppietta azzurra sul, ma la vittoria se la prende Ysaora. Laha conquistato la vittoria nel Grand Prix di fioretto femminile a, battendo in finale una bravissima Erica, che per la terza volta in carriera è salita sulindel. Nell’ultimo atto la transalpina si è imposta con il punteggio di 15-9, che bissa il successo del 2020, nell’ultima edizione disputata a. Si diceva di doppietta sulper l’Italia, perchè al terzo posto ha concluso Camilla, anche lei al terzoin carriera. La romana è stata sconfitta nel derby azzurro in semifinale daper 15-9. Sulci ...

Il quartetto azzurro composto da Luca Curatoli, Luigi Samele, Michele Gallo e Pietro Torre chiude ai piedi del podio la prova a squadre della tappa didel Mondo di sciabola maschile a Varsavia. L'Italia era stata sconfitta in semifinale dall'Ungheria sul punteggio di 45 - 41, e ha perso anche la finale per il terzo posto contro gli Stati Uniti,...Italia d'argento nella prova a squadre didel Mondo di spada femminile a Barcellona. Percorso splendido del quartetto azzurro composto da Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio, sconfitte solo in finale ...La francese ha conquistato la vittoria nel Grand Prix di fioretto femminile a Torino, battendo in finale una bravissima Erica Cipressa, che per la terza volta in carriera è salita sul podio in Coppa ...Si chiude il weekend di Coppa del Mondo di sciabole femminile a Tashkent, in Uzbekistan, dove è andata in scena oggi la competizione a squadre. Risultato non esaltante della squadra italiana, che si f ...