Scherma | Coppa del Mondo sciabola | la Bulgaria elimina l’Italia ai quarti e vince a Tashkent

(Di domenica 12 febbraio 2023) Si chiude il weekend dideldi sciabole femminile a, in Uzbekistan, dove è andata in scena oggi la competizione a squadre. Risultato non esaltante della squadra italiana, che si ferma aidi finale, mettendo fine ad un weekend difficile per le atlete guidate da Nicola Zanotti. Dopo aver superato in maniera autorevole la squadra di Hong Kong, prendendo vantaggio all’inizio e poi gestendo fino al 45-37 finale, Martina Criscio, Rossella Gregorio e Michela Battiston hanno dovuto cedere allaaidi finale. Dopo un quarto assalto perso 10-4 da Gregorio per mano di Olga Hramova, una straordinaria Battiston (come spesso accade nelle prove a squadre), aveva rimesso le azzurre davanti nel punteggio grazie ad un 11-3 nel settimo assalto contro la stessa ...