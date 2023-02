Scherma | Coppa del Mondo 2022 2023 | azzurre d’argento nella spada femminile

Leggi su sportface

(Di domenica 12 febbraio 2023) Italiaprova a squadre dideldia Barcellona. Percorso splendido del quartetto azzurro composto da Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio, sconfitte solo in finale dalla Corea sul punteggio di 34-27. La gara dell’Italia è iniziata con la vittoria nel tabellone da 32 contro la Georgia per 45-27, per poi superare in rimonta il Canada per 35-34 nel tabellone delle 16. Ai quarti di finale lehanno avuto la meglio su Hong Kong per 29-23, e in semifinale la squadra del Ct Dario Chiadò si è imposta sulla Cina con il punteggio di 29-20. Ed ora appuntamento in Cina, a Nanchino, nel weekend tra il 24 e il 26 marzo. SportFace.