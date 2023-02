“Sbattetela fuori!” Oriana Marzoli choc su Antonino | al GF Vip 7 è la notte della vergogna

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 12 febbraio 2023) GF Vip 7,stavolta ha passato il segno: nellai fan sono arrivati a chiedere l’esclusione, il gesto controinfatti non ha bisogno di commenti. Tutta la giornata diè stata particolarmente turbolenta con l’ennesimo scontro con Daniele. Scontro che ha visto i fan schierarsi al suo fianco. “Ma questo ci fa o ci è booo, ma come ha sempre asserito che è la donna che ha provato veri sentimenti”. “Adesso talmente minimizza dicendo che non era la sua ragazza, quando lui stesso ha dichiarato che ha vissuto per un certo periodo in casa sua. Daniele ma vattene a fanculo”. Frecciate anche per Martina Nasoni: “Ma esattamente quando Martina dice che vorrebbe rispetto da Daniele il motivo quale sarebbe ? Daniele non deve nulla a lei, se volesse domani potrebbe anche sposare ...