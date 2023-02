Sassuolo | tegola per Dionisi | Berardi esce per infortunio muscolare!

(Di domenica 12 febbraio 2023) Non arrivano buone notizie per il. Durante il match odierno con l’Udinese si è infortunato nuovamente Domenico, l’attaccante delera stato fermo per molto tempo a causa di unche lo ha tenuto fuori diverso tempo. L’attaccante italiano era tornato a gioire grazie al gol contro il Milan a San Siro., nuovoper: salta il Napoli? Domenico, attaccante delSecondo quanto riferito da Sky Sport, l’esterno destro della Nazionale italiana è uscito dopo appena 11? a causa di un problema muscolare. Nelle prossime oresvolgerà degli esami per capire meglio l’entità dell’e i possibili tempi di recupero, la ...

Infortunio per Domenico Berardi dopo appena undici minuti in Udinese -. Nuovaper i neroverdi, c'è l'ennesimo infortunio in questa stagione dell'esterno d'attacco, costretto a fermarsi per quello che sembra un infortunio muscolare, ma ci sarà da valutare ...Unaper Gasperini , il croato non è sempre un titolare ma le venti presenze stagionali su 23 ... Hojlund (attenzione anche a Zapata ) e Lookman , con l'exche può fungere sia da ...

