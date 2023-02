Sassuolo | Henrique | «Era importante fare punti oggi per migliorare la nostra classifica»

(Di domenica 12 febbraio 2023) Matheus, centrocampista del, ha parlato al termine del match di Serie A pareggiato contro l’Udinese Matheus, centrocampista del, ha parlato a Sky Sport. PAROLE – «Sapevamo che era una partita difficile ma conoscevamo anche le nostre qualità. Eraperla. Bajrami? Bajrami è un grande giocatore, ha fatto bene a Empoli e spero faccia una grande stagione con noi. Cosa mi chiede Dionisi? Ogni giorno mi chiede di entrare di più in area e calciare in porta, spero di continuare così». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Udinese -2 - 2 (primo tempo 2 - 2) Marcatori : 1' Udogie (U), 6' Matheus(S), 28' Bijol (U), 47' aut. Perez (S) Udinese (3 - 5 - 1 - 1) : Silvestri; Becao, Bijol, Perez (41' st Ebosse); ...

Matheus Henrique, autore del primo gol del Sassuolo nel 2-2 contro l'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel dopopartita: "Sono felice per il gol, ma soprattutto per la ...La reazione del Sassuolo è immediata e Samardzic salva sulla linea di ... Becao allontana ma sui piedi di Matheus Henrique che calcia in porta e insacca anche grazie a una sfortunata deviazione di ...