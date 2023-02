Sassuolo | Consigli | «Mio futuro? Voglio arrivare e superare le 500 partite in Serie A»

(Di domenica 12 febbraio 2023) Andrea, portiere del, ha parlato del suoal termine del match diA contro l’Udinese Andrea, portiere del, ha parlato a Sky Sport. PAROLE – «Per il momento che stavamo vivendo siamo venuti a Udine consapevoli di poter vincere. La partita è iniziata male, su un campo dove abbiamo sempre sofferto, in altre occasioni l’avremmo persa. Ci teniamo stretto questo punto.le 500inA, ho altri due anni di contratto: spero e penso di potercela fare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

