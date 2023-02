Santa Messa in tv 12 febbraio 2023 | l’orario e la diretta di oggi su Rai 1 e Canale 5

Seguirà la celebrazione dellasolenne, al termine della quale si chiuderà la Portadel Giubileo Diocesano per l'Ottavo Centenario della dedicazione della Cattedrale. 'La festa in onore ...Gerusalemme, 'città, città della passione e risurrezione di Cristo, la città delle lotte e delle contese fino ai giorni nostri, ma anche la città che scenderà dal cielo, rinnovata, alla fine ...

XXXI Giornata Mondiale del Malato, Santa Messa al Cottolengo in diretta su Rai1 Conferenza Episcopale Italiana

Giornata mondiale del Malato. A Ravenna la Santa Messa, l'11 febbraio, a Santa Maria in Porto ravennanotizie.it

Giornata del malato: santa messa e visita all'Aou Senese del cardinale Lojudice SienaFree.it

Giornata del malato: santa messa e visita all’Aou Senese del cardinale Lojudice RadioSienaTv

Giornata del Malato, Messa in Santa Maria di Lourdes Diocesi di MIlano

Durante la messa sono state portate anche le reliquie di Santa Gemma Galgani. "Si tratta del cuore – ha detto ancora il cardinale Lojudice -: vuol significare di spalancare i cuori ai nostri malati e ...Manifestazione delle donne iraniane contro le violenze del regime islamico in Iran in piazza Santa Croce, presenti il sindaco Dario ... internazionale contro la violazione dei diritti civili messa in ...