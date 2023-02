Sanremo | Will a CM | ‘Io | il Rashford dell’Ariston Giocavo nel Chievo | vi racconto la mia storia’

... si è conclusa l'iniziativa 'Calcio Balilla Solidale in Musica', promossa ada Play2Give e ... Adam Spoleti, Coma Cose, Leo Gassman, Olly, Calciatori Brutti, LDA, Gianluca Grignani,, Sethu, ...Un altro telespettatore del Festival diha commentato: "Mi vergogno per loro". Un utente ha ... Anna Oxa,, Shari e Sethu. © RIPRODUZIONE VIETATAOltre a spettacolo di bassa “cultura popolare”, come dice Amadeus, in che modo può essere definito il Festival di Sanremo 2023 Una “Tribuna politica” Si, una Tribuna politica - in concomitanza con l ...Il no di Salvini a Zelensky a Sanremo non era nulla a confronto. Chiarisca Tajani, ministro degli Esteri berlusconiano. Ma soprattutto chiarisca Meloni la posizione di Governo e maggioranza ...