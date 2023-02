Sanremo | vince Mengoni Festival macchiato da volgarità | provocazioni e sesso mimato

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 12 febbraio 2023) Con la vittoria di Marco, cheil suo secondodicon il brano Due Vite, cala il sipario su questa edizione 2023 della kermesse: quella più interminabile. È stata l’edizione delle esibizioni “fuori programma”, degli attacchi politici a senso unico, degli appelli allo spinello libero e della provocazione sessuale. Quella che con Rosa Chemical e Fedez è scaduta ben oltre i limiti del buon gusto (e non solo per una rassegna blasonata e per la prima serata Rai). Quella 2023, sarà ricordata anche come l’annataiera dell’outfit estremo eretto a sublimazione mediatica degli influencer, promossi ufficialmente guru del nuovo che avanza al ritmo di musica e “siparietti” trash. In tutto questo caos mediatico, la musica, con la vittoria prevista e annunciata da settimane: ...