Sanremo Uomini | quelle creature misteriose che sono i direttori d' orchestra

(Di domenica 12 febbraio 2023) Al di là della matassa di carne, di biologia selvaggia (come in quel vecchio film di Brian Yuzna, Society) nella quale da cinque sere sto immerso, in questa palta dis-umana e per la prima volta tutta vista alla tivù, non distinguo più tra brandelli di arti di Mengoni e di Ultimo, di lingue incrociate (infatti) di Chemical e del marito della Ferragni anch'essa bio-anatomica come mai, di orecchie scoperte di ogni tipo e in particolare didi Lazza, etc etc. Carlo Antonelli Mirabolante e funambolico scrittore e giornalista, ha diretto Rolling Stone, Wired e GQ. CARLO ANTONELLI racconta2023 attraverso la prospettiva unica di un esperto di musica, cultura contemporanea, linguaggi digitali, trend transmediali e stile Tolto il trionfo di Vanoni (braccia larghe, a volare in mezzo all’Ariston, l’unico momento veramente straordinariamente ...