SANREMO UOMINI - Padri e figli

Leggi su gqitalia

(Di domenica 12 febbraio 2023) Ho deciso di dedicarmi a una faccenda delicata ma che mi è parsa centrale in questa edizione del Festival. E anche per. Uno dei punti brucianti della maschilità: la relazione sempre delicata tra. Per questo ho intervistato Cristiana Vasino, psicologa e psicoterapeuta. Ilo 14enne del conduttore Amadeus è stato inquadrato circa tantissime volte ogni sera accanto alla madre. Leggendo le cronache, si evince che durante i lockdown ha passato un momento difficile, isolandosi. Sappiamo che questo è accaduto a molti adolescenti, moltissimi. Pur nell’amore del padre, questa fitta presenza mediatica di fronte a 15 milioni di persone sarà veramente una buona idea? O invece rischia di staccare il soggetto (in in epoca social, ovviamente) dai coetanei elevandolo in una posizione ...