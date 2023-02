Sanremo | Salvini | “Ora riflessione sulla Rai” Raccolta pubblicitaria record | oltre 50 milioni Amadeus legge una lettera al Festival con i titoli delle canzoni Rosa Chemical | “Il bacio a Fedez non era preparato”

... per la prima volta a. Più di qualcuno ha avuto da ridire sulla questione, e qualcuno ha ... quando in Russia dormono tutti, è stata più una scelta per non innervosiree Berlusconi che ..., in ogni caso, non ha guardato costantemente le puntate diper i numerosi impegni che non lo hanno tenuto davanti al televisore anche se è riuscito ad assistere all'esibizione "d i ...

Sanremo, Salvini e Calderoli rispondono a Paola Egonu: L'Italia non è razzista, parole inopportune Fanpage.it

Sanremo 2023, Paola Egonu risponde a Salvini: «L'Italia è un Paese razzista». E Coletta scarica Fedez Open

Paola Egonu sul palco di Sanremo: Salvini è già sul piede di guerra | il manifesto Il Manifesto

Salvini e il festival di Sanremo, una 'guerra' lunga 10 anni Dire

ma la Rivoluzione di Ottobre era un'altra cosa" Nonostante il record di ascolti del Festival di Sanremo c'è chi come il leader della Lega e ministro alle infrastrutture Matteo Salvini chiede una ...Su Sanremo cala il sipario e si chiude un Festival ad alta tensione tra il nuovo governo e la Rai. Tra foto strappate, presenze video annunciate e poi ritirate, e appelli alla cannabis libera, l'event ...