Sanremo | Salvini caustico | “Non ho visto la finale | passeggiavo a Firenze” L’affondo | “Ora riflessione sulla Rai”

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 12 febbraio 2023), a festival chiuso, svarioni e polemiche restano un file aperto. Anche per, che interpellato dai cronisti aisul Festival diappena concluso, ha replicato: «UnaRai andrà fatta». Alludendo alla vexata quaestio tutt’altro che ironicamente. E mettendo in evidenza la macchia impressa, tra sceneggiature e sceneggiate. Siparietti trash e balletti di annunci e proclami, su letteratura della kermesse e narrazione di un Paese alle prese con un nuovo corso. Eppure, nella foto social scattata dall’Ariston, apparso ancora come un Paese vincolato ai soliti schemi ideologici. Ossia, quelli affidati alle interpretazioni dei soliti vip, pronti a passarsi il testimone delle accuse al governo. Degli appelli a legalizzare la ...