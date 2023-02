Sanremo | Mengoni | Nessuna donna in top5? Bisogna cambiare

(Di domenica 12 febbraio 2023) Vincitore per la seconda volta al Festival di, Marcodedica la vittoria alle donne, in particolare alla mamma. Il cantante ha aggiunto: "Le donne in questoavevano canzoni ...

Vincitore per la seconda volta al Festival di, Marcodedica la vittoria alle donne, in particolare alla mamma. Il cantante ha aggiunto: "Le donne in questoavevano canzoni incredibili, sono figure mitologiche e sono ...Il trionfo dentro l'Ariston, poi il ringraziamento ai fan. Marcosi inginocchia fuori dal Teatro per convidere la gioia del successo al Festival di. Il video condiviso sui social. 'La prima telefonata L'ho fatta a mia madre appena uscito dal palco, ...

Sanremo 2023, vince Marco Mengoni: il momento della proclamazione RaiNews

Mengoni vince il festival delle polemiche, oltre 12 milioni di spettatori AGI - Agenzia Italia

Sanremo 2023, chi ha votato chi. Mengoni batte Ultimo anche al televoto QUOTIDIANO NAZIONALE

La classifica finale di Sanremo 2023, vince Marco Mengoni Sky Tg24

Sanremo 2023, Mengoni ha vinto. Salvini e Conte: "Serve riflessione sulla Rai". Amadeus: "Non faccio il festival con le ... la Repubblica

Sanremo, 12 febbraio 2023, (Ansa) - Marco Mengoni con il brano Due Vite è il vincitore della 73/a edizione del festival di Sanremo. Secondo è ...anche quest’anno dopo la finale del Festival di Sanremo, che ha visto trionfare Marco Mengoni, è andato in onda su Rai 1 l’immancabile appuntamento con Domenica In Speciale Sanremo. Mara Venier ha ...