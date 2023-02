Sanremo | Madame svela il segreto | ' Cosa è successo con Anna Oxa? Mi dispiace rompere il sogno'

I ringraziamenti diad Amadeus Nella serata della finale del Festival diha ringraziato Amadeus per avere sempre creduto in lei e non averla esclusa per la polemica sui ..."Il futuro Si vedrà, ci penseremo ". Così il direttore artistico di2023, Amadeus, intervenuto nella conferenza stampa finale del festival. "Se si fanno ... anzi è già così con, Ariete, ...Con un post su Twitter Madame torna a parlare della presunta lite avuta con ... Durante la terza serata di Sanremo 2023, infatti, secondo alcuni le due artiste avrebbero avuto una discussione accesa ...Con le lacrime agli occhi ieri sera Madame, durante la finale di Sanremo 2023, ha ringraziato Amadeus per l’occasione data, per averla difesa, per aver fatto si che la musica avesse la meglio sul ...