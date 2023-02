Sanremo | la Rai nel mirino Salvini | Ora riflessione

... in qualunque democrazia occidentale si sarebbero chieste le dimissioni del sottosegretario e dopo, ma solo dopo, si potevano mettere in discussione i responsabili die della', afferma ......è l'unica nota che io mi sento di consigliare per il prossimo Festival di. Trovo che Amadeus sia stato un grandissimo padrone di casa , grandissima direzione, grandissima la dirigenza. ...

Sanremo, Salvini: serve riflessione su gestione rai TGCOM

Sanremo 2023, Salvini: "Fare riflessione su gestione Rai" Adnkronos

L'ironia di Fiorello su Sanremo: "Festival stupendo, domani dirigenti Rai tutti a casa" la Repubblica

"I dirigenti Rai andranno tutti a casa": la stoccata di Fiorello ilGiornale.it

Così il direttore dell’intrattenimento prime time della Rai, Stefano Coletta ... E non solo: abbiamo visto il numero medio di laureati che hanno ascoltato Sanremo è stato il più alto della storia. Ma ...Il Festival di Sanremo chiude il sipario lasciandosi alle spalle fiumi di polemiche e la richiesta di dimissioni dell’intero cda della Rai, da parte di Fratelli d’Italia. In un paese come l’Italia, in ...