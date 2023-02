Sanremo | la finale perde più di 1 milione di spettatori Numeri pesanti per la Rai | anche se lo share è salito

E alla Fine Marco Mengoni, 34 anni, trionfa alla 72esima edizione del Festival dicon il ... Siamo arrivati inin cinque ragazzi e quindi credo sia giusto dedicarlo alle artiste che hanno ...And the winner is... Labbra fiammanti, raccolti ultra - tirati e glitter in tutte le salse. Sul palco delladi2023, a far parlare non sono solo la vittoria di Mengoni , il bacio tra Rosa Chemical e Fedez e la lettera del Presidente ucraino Zelensky . Anche il trucco e parrucco dei cantanti ...

La classifica finale di Sanremo 2023: vince Marco Mengoni la Repubblica

Sanremo: le pagelle della serata finale - Gli Artisti Agenzia ANSA

La classifica finale di Sanremo 2023, vince Marco Mengoni Sky Tg24

Sanremo 2023, trionfa Mengoni: “Dedico la vittoria alle donne in gara”. Lazza secondo La Stampa

Vince Marco Mengoni, secondo Lazza, terzo Mr. Rain, poi Ultimo e Tananai RaiNews

La serata finale di Sanremo, che ha incoronato Marco Mengoni, è stata seguita in media su Rai1 da 12 milioni 256 mila telespettatori pari al 66% di share. La media va dalle 21.25 all'1.59 e quindi non ...Ascolti TV Sanremo 2023 – Ieri sera, sabato 11 febbraio, è andata in onda la finale del Festival della Musica Italiana condotta da Amadeus con la partecipazione di Gianni Morandi e Chiara Ferragni al ...