Sanremo | edizione record | boom di spettatori | raccolta pubblicitaria e polemiche

Leggi su ildenaro

(Di domenica 12 febbraio 2023) L’2023 del Festival ditermina con la vittoria di Marco Mengoni e con un successo straordinario: oltre 50 milioni di entrate pubblicitarie, il più alto numero mai registrato, e una media di ascolti di 10,7 milioni e del 63%, che non si vedeva dal 1995. Tuttavia, l’assalto delle forze governative non cessa, anche nel giorno in cui Rai chiude un bilancio eccezionalmente positivo. “Gli ascolti eccellenti e l’attenzione riservata dai giovani al 73mo Festival dipremiano il lavoro della Rai e di quanti hanno reso possibile un’destinata a rimanere nella storia della nostra televisione e del nostro Paese. Per la prima volta dalla nascita il Festival ha avuto l’onore dell’autorevole presenza del Presidente della Repubblica e, di fronte a Sergio Mattarella, è stato aperto dalla straordinaria ...