Sanremo e Fantasanremo mi hanno dato soddisfazione | ora finirà tutto in un buco nero con i Cugini e il pupazzo Rockfeller

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 febbraio 2023) Finalmentee Fantasono finiti. Finora la squadra di Fantami ha: 205esimo su più di un milione di avversari (in attesa che arrivino i punteggi definitivi in serata). Devo ringraziare Sethu ultimo nella classifica dei cantanti in gara, ma primo nel Fantafestival. Recrimino un po’ per la scelta degli Articolo 31 di indossare il cappello ogni sera (malus -10). Mi è spiaciuto anche che i Coma-Cose non si siano baciati sulla bocca tutte le sere (+ 10 punti). Con in squadra Rosa Chemical ne avrei presi (limone +15). Va bene così, tantoquello che riguarda il Festival non esisterà più. Per meè un ologramma e un. Un ologramma in cui ognuno proietta una parte di se ...